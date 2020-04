Namhwa Cho ist der neue Präsident der Kumho Tire Europe GmbH

Namhwa Cho ist seit dem 1. April 2020 neuer Präsident der Kumho Tire Europe GmbH in Offenbach und folgt damit auf Jun Ro Song, der nach 15 Monaten im Amt nach Korea zurückgekehrt ist. Der 53-jährige Namhwa Cho arbeitet seit fast 30 Jahren für den koreanischen Reifenhersteller und bekleidete in dieser Zeit zahlreiche Führungspositionen im In- und Ausland.

