Goodyear lässt EMEA-Werke weiterhin geschlossen – Ein Standort wieder im „Teilbetrieb“

Goodyear hatte Mitte März beschlossen, seine Reifenwerke in der Region EMEA und die Produktion darin „schrittweise vorübergehend zu schließen, mindestens jedoch bis zum 3. April und bis auf Weiteres“. Jetzt hat der Hersteller die Verlängerung dieser Maßnahmen beschlossen, wie es dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG heißt. Gleichzeitig hat Goodyear aber den Teilbetrieb in einem seiner Standorte wieder aufgenommen – und bereitet sich damit auf die „rechtzeitige Wiederaufnahme der Produktion“ in Europa vor.

