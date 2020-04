Ronal will in neuem Innovationszentrum in Forst querdenken

Bei Ronal Group in Forst tut sich mal wieder was: Nachdem vor sieben Jahren das neue Verwaltungsgebäude und vor vier Jahren das Logistikzentrum Ronlog eingeweiht wurden, wird der Räderhersteller im Mai das neue Innovationszentrum offiziell eröffnen. Geschäftsführer der Ronal Technologie GmbH ist Christoph Bachmann. In dem 4.000 Quadratmeter großen Gebäude soll entwickelt werden, was erst in ein paar Jahren auf den Markt kommen wird. „Wir wollen uns damit technologisch an der Spitze halten“, so Felix Schäfer . Der 32-jährige staatlich geprüfte Kunststofftechniker ist Head of Innovation bei der Ronal Technologie GmbH.

