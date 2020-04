Interpneu und Pneuhage sind weiter aktiv

Die Pneuhage Gruppe meldet, weiterhin über den Großhandel Interpneu und in den insgesamt 168 eignen Servicestationen tätig zu sein. Im Großhandel Interpneu verfüge man in allen Produktbereichen dank großer Zentrallager ausreichend Vorrat an Reifen und Räder für die Saison. Die Aufteilung in wechselweise agierende Gruppen sichere die Einsatzbereitschaft. In den weitläufigen Lagern sowie in der Komplettradmontage lasse sich ein Sicherheitsabstand unter den Mitarbeitern gut einhalten. Die Transportdienstleister sollen die Warenübergabe vorwiegend kontaktlos gestalten, heißt es aus dem Unternehmen.

