Corona-Virus: Nokian Tyres entlässt vorübergehend 1.630 Mitarbeiter

Alle in Finnland ansässigen 1.630 Mitarbeiter von Nokian Tyres werden vorübergehend entlassen. Es handelt sich dabei um die Mitarbeiter von Nokian Heavy Tyres, Nokian Tyres, Vianor Holding Oy und Vianor Oy. Die Dauer der vorübergehend Entlassung variiere je nach Arbeitsumfang bis zu maximal 90 Tage pro Person in diesem Jahr. Bei Vianor Oy werde die Maßnahme bis Februar 2021 verlängert, heißt es aus dem Unternehmen. Ab 6. April wird im Werk in Finnland für zwei Wochen nicht mehr gearbeitet. cs