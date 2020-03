Bevorstehende „E-Cube”-Einführung im britischen Markt

Die niederländische Techno Marketing Group (TMG) will ihre speziell für den mobilen Reifenservice entwickelte Lösung „E-Cube“, die von der (De-)Montage von Reifen über deren Befüllen mit Luft bis hin zum Auswuchten alles in einem Gerät bietet, in einem weiteren Markt einführen. Nachdem „E-Cube” bereits in Nordamerika und einigen europäischen Ländern erhältlich ist, soll Gleiches alsbald nun auch für Großbritannien gelten. Die Pläne für die Markteinführung auf der Insel seien durch die aktuelle Corona-Krise zwar zurückgeworfen worden, aber spätestens wenn sie überwunden sei, werde das Gerät über den UK-Distributeur On Board Power im britischen Markt erhältlich sein, verspricht Ralph Dubbeldam, Managing Director der TMG Group. Wie es weiter heißt, soll die aktuelle, mittlerweile schon dritte „E-Cube“-Generation dabei sogar noch einmal ein wenig kompakter ausfallen im Vergleich zu ihren Vorgängerversionen und sich somit noch besser für einen Einsatz beim mobilen Reifenservice eigenen. cm