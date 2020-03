Beratung/Belieferung der TyreSystem-Kunden trotz Corona-Krise gesichert

Da die RSU GmbH als Betreiber der B2B-Plattform eigenen Worten zufolge bereits Ende Februar Sicherheits- und Schutzmaßnahmen in Anbetracht der Conrona-Problematik ergriffen hat, ist TyreSytem nach Unternehmensaussagen derzeit weiterhin mit seinem Liefer- und Serviceangebot verfügbar. Zumal das gesamte Büroteam mittlerweile ins Homeoffice verlegt wurde, um Ansteckungsrisiko zu minimieren bzw. die Gesundheit zu schützen, aber gleichzeitig den Geschäftsbetrieb ohne größere Beeinträchtigungen fortführen zu können. „Wir können unseren Kunden und Lieferanten versichern, dass wir sie auch in diesen Zeiten mit der gewohnten Verlässlichkeit begleiten”, unterstreicht RSU-Geschäftsführer Simon Reichenecker. Die Kundenberatung sei weiterhin montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr telefonisch unter der Nummer 07122/82593-40 erreichbar oder per E-Mail an die Adresse vertrieb@tyresystem.de. So wie man Hilfesuchenden in Sachen Reifen, Felgen und Radzubehör weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehe, befinde sich das Unternehmen gleichzeitig „in ständigem Kontakt mit seinen Lieferanten und Logistikpartnern, um eine termingerechte Lieferung gewährleisten zu können“. cm