Delticom AG erhält neuen Aufsichtsrat

Die Aktionäre der Delticom AG haben die Neubesetzung ihres Aufsichtsrats vollzogen. Diese war notwendig geworden, nachdem zum Ende des vergangenen Monats der Mitinhaber und bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Binder sowie Alan Revie (seit 2006 in dem Gremium) – beide „aus persönlichen Gründen“, wie es dazu in einer aktuellen Mitteilung heißt – als Aufsichtsräte ausgeschieden waren. Neue Aufsichtsräte sind demnach nun Alexander Gebler, von 2006 bis 2015 in der Rechtsabteilung der Delticom AG tätig und Partner einer Hannoveraner Anwaltssozietät, sowie Karl-Otto Lang, derzeit Interims-Geschäftsführers des Würzburger Versandhändler Gebrüder Götz. In der Aufsichtsratssitzung vom 9. März 2020 wurde Alexander Gebler zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt und Michael Thöne-Flöge, der bereits seit 2008 in dem Gremium wirkt, als Stellvertreter bestätigt. Der Vorstand der Delticom AG besteht derzeit aus vier Mitgliedern, namentlich Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock und Dr. Andreas Prüfer (Vorstandsvorsitzender), wobei Prüfer, der 1999 zusammen mit Rainer Binder den Onlinereifenhändler Delticom gegründet hatte, über 35 Prozent des Aktienkapitals hält. ab