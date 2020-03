Tire-Cologne-Veranstalter propagieren Wirtschaftsdarwinismus, kritisieren Autopromotec-Veranstalter

Bekanntlich hat die Koelnmesse diese Woche mit Blick auf die Covid-19-Pandemie entschieden, die Messe The Tire Cologne, die für Anfang Juni geplant war, auf Mai 2021 zu verschieben. Diese Entscheidung hat nun aber eine harte Kritik provoziert, nämlich aufseiten der Veranstalter der Autopromotec. Die internationale Fachmesse des Automobil-Aftermarktes, die alle zwei Jahre in Bologna stattfindet, hatte ihren eigenen Termin für 2021 nämlich längst festgelegt und veröffentlicht: Die kommende Autopromotec soll vom 26. bis 29. Mai 2021 stattfinden, genau sechs Tage nach Ende der verlegten Tire Cologne. Die Veranstalter der Autopromotec kritisieren gegenüber PneusNews.it, unserem italienischen Schwestermedium, vor allem den dahinterstehenden Wirtschaftsdarwinismus, während in Zeiten der Corona-Krise eigentlich „Strategien der Solidarität und Zusammenarbeit“ erforderlich wären, um allen im Markt zu dienen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



