Autopromotec-Messe gibt sich neues Format – an nur noch vier Tagen

Die Autopromotec will smarter werden und ihr Format erneuern. Um den Anforderungen von Ausstellern und Besuchern entgegenzukommen, haben die Organisatoren der internationalen Zweijahresmesse des Automobil-Aftermarktes in Anbetracht der 2021 stattfindenden 29. Messe die Einführung einer Reihe von Neuheiten bezüglich der Messedauer und der Inhalte von auf der Messe stattfindenden Meetings und Konferenzen festgelegt. Zukünftig soll die Autopromotec nicht mehr fünf, sondern nur noch vier Tage dauern, und damit von Mittwoch bis Sonnabend. „Die Entscheidung, das alte Format nach vielen Jahren durch ein neues zu ersetzen, wurde in Folge einer Umfrage unter den auf den vergangenen Messen anwesenden Ausstellern und Besuchern getroffen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Autopromotec-Veranstalter.

