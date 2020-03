Nokian Tyres nimmt Regelbetrieb im neuen US-Werk in Dayton auf

Nachdem Nokian Tyres bereits im vergangenen Sommer den Probebetrieb seiner neuen Pkw-Reifenfabrik in Dayton (Tennessee/USA) anlaufen lassen und wenige Wochen später auch die feierliche Eröffnung feiern konnte, hat der finnische Hersteller jetzt den Regelbetrieb begonnen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wolle man im Laufe dieses Jahres den Output kontinuierlich hochfahren, sodass in Dayton bis 2023 jährlich vier Millionen Reifen für den nordamerikanischen Markt produziert werden können. Damit wolle man seine Absätze in der Region gegenüber 2018 verdoppeln. Derzeit befindet sich am Werk noch ein Zentrallager im Bau, in dem nach Fertigstellung bis zu 600.000 Reifen lagern können. Insgesamt will Nokian Tyres bis 2023 360 Millionen US-Dollar (315 Millionen Euro) in Dayton investieren. ab