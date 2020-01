Cooper wird exklusiver Ausrüster der UK British Rallycross Championship 5 Nations Trophy

Cooper Tire Europe wird bis 2022 exklusiver Reifenlieferant der Motorsportveranstaltung UK British Rallycross Championship 5 Nations Trophy, die damit um den Namenszusatz „presented by Cooper Tires“ ergänzt wird. Eine Vielzahl an britischen und europäischen Rallycross-Meisterschaften wurde innerhalb der vergangenen drei Jahrzehnte auf Cooper-Produkten gewonnen. So rüstet der US-amerikanische Hersteller aktuell etwa die FIA World Rallycross Championship, die FIA European Rallycross Championship, die RX2 International Series, die FFSA French Rallycross Championship, RallyX Nordic und Rallycross on Ice aus. Passend für Fahrzeuge mit Heckantrieb, Frontantrieb oder Allradantrieb wird Cooper alle Kategorien des „5 Nations“-Programms mit Reifen ausrüsten. Der provisorische Kalender 2020 beinhaltet Veranstaltungen in England, Wales, Ireland, Scotland und den Niederlanden.

