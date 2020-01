Kumho Tyre mit Neuheiten aus der Erstausrüstung – Händlerkonferenz in London

Kumho Tyre ist seit 2016 Offizieller Reifenpartner des englischen Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur. Nach der Einweihung des neuen Hotspur-Stadions in London im vergangenen Jahr hatte der Sponsor nun eine Händlerkonferenz vor Ort abgehalten und dazu etliche seiner Schlüsselkunden zu Gast. Diese hatten bei der Gelegenheit nicht nur die Möglichkeit, mit einigen ehemaligen Tottenham-Spielern zu sprechen, sondern erhielten darüber hinaus auch eine Präsentation zum Status quo des südkoreanischen Reifenherstellers in Bezug auf die europäische Erstausrüstung. So werde die BMW 2er Serie mit den High-Performance-Reifen vom Typ Ecsta PS71 in der Größe 205/60 R16 ausgerüstet. Außerdem komme der VW Polo in einer speziellen und „AA“ gelabelten Version des Ecowing ES31 in 185/65 R15 auf den Markt. Der Kia Niro wiederum werde mit Ganzjahresreifen vom Typ Solus TA31 in 225/45 R18 bereift, während der SsangYong Korando SUV mit dem Krugen HP71 in 235/50 R19 ab Werk ausgerüstet ist. ab