Bald viele Neuerungen für CaMoDo-/Tyre100-Kunden und -Geschäftspartner

Nachdem die CaMoDo Automotive AG im abgelaufenen Jahr schon viele Optimierungen bzw. Neuerungen rund um die von ihr unter den Namen Tyre100, Pneus100, Pneumatici100 und Neumaticos100 betriebenen B2B-Reifenplattformen vorgenommen hat, wird auch für 2020 bzw. bald die Präsentation vieler Neuerungen für die Kunden und Geschäftspartner des Unternehmens angekündigt. „Wir gehen sehr gut aufgestellt in das neue Jahr“, sagt Simone Esser als für die Märkte in Deutschland und Österreich verantwortliche Vertriebs- und Marketingmanagerin bei CaMoDo. Habe man schon vor Jahresfrist die Marke von europaweit 100.000 Kunden knacken können und im weiteren Verlauf von 2019 diverse Verbesserungen rund ums eigene Onlineangebot vorgenommen, will man sich auf dem Erreichten ganz offensichtlich nicht ausruhen. cm

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login