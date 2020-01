Höhenrekord: Alliance-Reifen bewältigen extreme Bedingungen im Gebirge

Die Alliance Tire Group hat zusammen mit ihrem deutschen Vertriebspartner Bohnenkamp eine extreme Höhenexpedition mit Lkw in den Ojos del Salado Bergen in Südamerika als Sponsor unterstützt. Ein Ziel der Expedition war es, lebensrettende solarbetriebene Notfunksysteme in Schutzhütten im Hochgebirge zu installieren. Mit einem Mercedes-Benz Unimog U5023 auf Alliance-Reifen sei dabei ein Höhenrekord von 6.694 Metern aufgestellt worden, heißt es aus dem Unternehmen.

