Motorradbranche weit entfernt vom Winterblues

Der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) hat die neuesten Zulassungszahlen in Sachen motorisierter Zweiräder in Deutschland veröffentlicht. Sie dürften seinen Worten zufolge nicht nur Statistikfreunden Spaß bereiten, sondern sollten bei allen Motorradliebhabern den Winterblues vertreiben und deren Vorfreude aufs nächste (Motorrad-)Jahr steigern. Zumal das Jahr endet, wie es begonnen hat: mit einem klaren Plus der Neuzulassungen. Zwar stehen mit dem Dezember die Ergebnisse eines Monats noch aus, doch hat die Nachfrage nach zweirädrigen Maschinen schließlich schon mit Stand Ende Oktober die des gesamten Vorjahres überschritten. Klar, dass das nach nunmehr elf Monaten umso mehr gilt. cm

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



