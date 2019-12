Lewis Hamilton holt „Grand Slam“ in Abu Dhabi – Reifentests laufen

Die aktuelle Formel-1-Saison ist zu Ende und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist – wie bereits seit Wochen bekannt – erneut Weltmeister. Der Brite holte am Sonntag beim Abschlussrennen in Abu Dhabi aber nicht nur zum sechsten Mal den Titel. Ihm gelangen noch weitere Meilensteine. So brach er beispielsweise den zehn Jahre alten und 2009 von Sebastian Vettel aufgestellten Rundenrekord auf dem Yas Marina Circuit, wo damals erstmals ein Formel-1-Rennen stattfand; Hamilton war fast eine Sekunde schneller. Außerdem gelang Lewis Hamilton ein sogenannter „Grand Slam“: Er startete von der Pole Position, hielt diese Platzierung während des gesamten Rennens und fuhr außerdem die schnellste Rennrunde. Dementsprechend zufrieden war man demnach auch beim Reifenlieferanten Pirelli, wo man zuletzt für die Reifen kritisiert wurde, die 2020 zum Einsatz kommen sollen.

