Gewinnspiel im Vorfeld der IMOT – Kartenvorverkauf startet

Die 27. Ausgabe der Internationalen Motorradausstellung (IMOT) wird zwar erst vom 14. bis zum 16. Februar kommenden Jahres ihre Pforten in München öffnen, doch vergünstigte Eintrittskarten zu der Messe sollen schon ab Dezember online erhältlich sein unter www.imot.de/tickets. Mehr noch: Ab 1. Dezember 2019 und dann bis zum 16. Februar 2020 gibt es gleichzeitig ein Gewinnspiel mit einer KTM 890 Duke R als Hauptpreis. Zur nächsten IMOT, die seit ihrer Premiere 1994 alljährlich auf dem Gelände des MOC-Veranstaltungscenters im Norden der bayrischen Landeshauptstadt stattfindet, erwarten deren Organisatoren erneut rund 300 Aussteller wie in den zurückliegenden Jahren. Darunter dürfte dann auch wieder so mancher im Motorradreifengeschäft aktive Reifenhersteller vertreten sein. cm