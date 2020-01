Zur IMOT bringt Michelin alle seine Motorradreifenneuheiten mit

„Da ist doch für jeden was dabei“, sagt Michelin angesichts seiner jüngst für die neue Motorradsaison vorgestellten neun neuen Profile. Inklusive der im Herbst vergangenen Jahres präsentierten „GT“-Version des davor schon in zwei Varianten erhältlichen „Road 5“ kann man eigentlich sogar von zehn Neuheiten sprechen. Sie alle werden dem Reifenhersteller zufolge bei der Motorradmesse IMOT vom 14. bis zum 16. Februar in München zu sehen sein, wo Michelin mit einem eigenen Stand Flagge zeigen will. cm