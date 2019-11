Teilehändler Winkler veröffentlicht 2020er Schulungskalender

Winkler Fahrzeugteile hat seinen Schulungskalender 2020 veröffentlicht. Der Teilehändler mit Sitz in Stuttgart, der sich auf den Nutzfahrzeugmarkt spezialisiert hat, bietet mit dem Programm mehr als 50 unterschiedliche Seminare, die an über 300 Terminen im nächsten Jahr an mehr als 20 Winkler-Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden. Das Angebot reicht von Hydraulik über Diagnose bis hin zu Druckluft, Elektrik und Ladungssicherung. Neu sind unter anderem Veranstaltungen zu Diagnose für Agrarfahrzeuge, Seminare für Nfz-Einsteiger rund ums Fahrzeug sowie eine Schulung zu UVV bei Ladebordwänden. Weitere Details und Anmeldeunterlagen finden Sie hier auf der Internetseite des Teilehändlers. ab