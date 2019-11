Mister A.T.Z. lädt zum 30. Werkstatt- und IAM-Branchenforum

Die Mister A.T.Z. GmbH veranstaltet vom 18. bis 20. Januar 2020 im Kongresszentrum der Westfalenhallen ihr Werkstatt- und IAM-Branchenforum. Die auf Kfz-Werkstätten und Autohäuser spezialisierte Dienstleistungsagentur (Herdecke), die im Markt auch durch die bundesweite Initiative „Werkstatt des Vertrauens“ bekannt ist, feiert mit dem Forum in Dortmund gleichzeitig ein Jubiläum, ist die Zusammenkunft doch die 30. ihrer Art. „Insgesamt bieten wir Ihnen an diesen drei Tagen fünf äußerst interessante Events an. Besonders das Werkstattforum mit dem anschließenden Festabend am Sonntag sowie das IAM-Branchenforum am Montag halten für Sie die richtigen Impulse für ein erfolgreiches Jahr 2020 bereit“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das Tagungsprogramm sowie die Anmeldeunterlagen hat Mister A.T.Z. hier veröffentlicht. ab