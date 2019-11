LV4-Rad von Borbet auch für den Ford EcoSport verfügbar

Das LV4-Rad von Borbet ist auch für den Ford EcoSport verfügbar. Und zwar eintragungsfrei mit ABE in den Größen 7,0×16 Zoll ab sofort und ab Anfang des Jahres 2020 auch in 7,0×17 Zoll. Das Aluminiumrad überzeuge in der Farbauswahl „Black glossy“ auch im Winter. cs