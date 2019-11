Indien gehört bald zu Bridgestone EMEA

Zum neuen Jahr hin ändert Bridgestone den Zuschnitt seiner vier weltweit bestehenden Geschäftseinheiten, SBUs bzw. Strategic Business Units genannt. Wie der japanische Reifenhersteller mitteilt, soll Indien dann aus der SBU China Asia-Pacific herausgelöst und der SBU Europe, Middle East and Africa (EMEA) zugeordnet werden. Mit dem Schritt wolle man „bisher nicht genutztes Potenzial in Indien und EMEA heben“, heißt es dazu weiter, ohne dass das Unternehmen weitere Details nennt. CEO und President der SBU ist und bleibt Paolo Ferrari. Ab dem neuen Jahr heißt dann die SBU Europe, Russia, Middle East, India and Africa (BSEMIA). ab