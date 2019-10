Global Rubber Industries nimmt neuen US-Servicestandort in Betrieb

Der auf Industrie- und OTR-Reifen spezialisierte Hersteller Global Rubber Industries (GRI) expandiert in den USA. Wie das aus Sri Lanka stammende Unternehmen mitteilt, habe man jetzt einen Standort in Cincinatti (Ohio) eingeweiht. Unter dem Namen „GRI FIT“ biete der Hersteller mobile und stationäre Montagedienstleistungen mit einem sogenannten Tire Press Truck an. Analog dazu seien zuvor bereits Standorte in den Nachbarstaaten Indiana und Kentucky etabliert worden. Demnächst soll, der zunehmenden Nachfrage nach GRI-Reifen folgend, auch ein Lager in Cincinatti beschickt werden. ab