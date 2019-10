Neuer KS-Katalog Hand-/Spezialwerkzeuge für Pkw, Transporter, Nfz

Als auf Werkzeuge spezialisierter Anbieter hat KS Tools (Heusenstamm) eine ganze Reihe neuer Kataloge rund um sein Produktprogramm aufgelegt. Sie stehen ab sofort online unter www.kstools.com/service/download/kataloge in digitaler und bald auch in gedruckter Form zur Verfügung. Sie sind nach Einsatzgebieten gegliedert und komplett überarbeitet worden. Ganz neu ist dabei der Katalog „Spezialwerkzeuge für Nutzfahrzeuge und Transporter“. Damit will das Unternehmen seine Kompetenz auch in diesem Segment unterstreichen. Alle neuen Kataloge werden dabei als „echte Schwergewichte“ beschrieben wegen ihres großen Umfanges. Bei dem Pkw-Katalog soll sich das Angebot über 25 Kapitel mit mehr als 10.000 Artikeln erstrecken, bei den Nutzfahrzeugen über 23 Kapitel mit weit mehr als 6.000 Artikeln. Abgesehen von diesen beiden hat KS Tools zudem noch seinen Handwerkzeugkatalog komplett überarbeitet, sodass es Anbieteraussagen zufolge auf 816 Seiten nunmehr fast 20.000 Artikel in insgesamt 30 Kapiteln umfasst. Die darin enthaltenen Werkzeuge könnten Profis – wie es weiter heißt – „universell einsetzen, sowohl in der Industrie, im Handwerk oder in der Pkw- als auch in der Nfz-Werkstatt“. cm