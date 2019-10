ATS feiert 50-Jähriges mit Formel-1-Verlosung und neuer Kampagne

In diesem Jahr feiert die Felgenmarke ATS ihren 50. Geburtstag, ein Anlass, der besonders gefeiert werden muss, auch und vor allem mit den Kunden. Dementsprechend verlost ATS, das seit dem Uniwheels-Verkauf 2017 zu Superior Industries aus den USA gehört, etwa Reisen zu besonderen Motorsportveranstaltungen. Wie Superior Industries Europe schreibt, würden diejenigen, die sich noch bis zum 31. Dezember auf atswheels.com/nothingbeatsperformance für den ATS-Newsletter neu anmelden, automatisch an einer Verlosung teilnehmen. Es gehe dabei um dreimal zwei Eintrittskarten inklusive Flug, Abendessen und Übernachtungen für das Formel-1-Rennen in Monaco Ende Mai 2020.

