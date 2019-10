Auch CMS und Autec sind länger für ihre Kunden da

Zu den Unternehmen, die während der Wintersaison länger für ihre Kunden da sind, gehören auch die CMS Automotive Trading GmbH (St. Leon-Roth) und Autec GmbH & Co. KG (Schifferstadt). Das Team ersteren Räderanbieters ist ab sofort unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12.00 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 06227/35838-0 bzw. per E-Mail an info@cms-wheels.de. Darüber könnten über den CMS-Onlineshop durchgehend Bestände abgerufen oder Bestellungen platziert werden, heißt es weiter. Gleiches gilt mit Blick auf den „Dealers Club“ respektive den Webshop des Räderherstellers Autec. Aufgrund der starken Nachfrage im Zuge der Wintersaison hat er seine Servicezeiten wie gewohnt ebenfalls angepasst. Die Autec-Vertriebsmannschaft kann demnach ab sofort montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr unter der Telefonnummer +49/(0)6235/9266-0 oder per E-Mail an info@autec-wheels.de kontaktiert werden sowie darüber hinaus samstags von 9 bis 13 Uhr. „Vertriebspartner können sich während der Umrüstsaison natürlich auch weiterhin auf optimale Verfügbarkeiten und schnelle Lieferzeiten verlassen“, versprechen die Schifferstädter. cm