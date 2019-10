Falken führt neuen Energiesparreifen Sincera SN110 Ecorun ein

Fünf Jahre nach seiner Einführung will Falken Tyre Europe nun den Energiesparreifen Sincera SN832 Ecorun ersetzen. Wie der Hersteller dazu mitteilt, werde der neue Sincera SN110 Ecorun Mitte dieses Monats auf der Messe Equip Auto in Frankreich erstmals zu sehen sein. Der neue Falken-Reifen zeichne sich dabei insbesondere „durch seine Rundum-Effizienz“ aus, habe aber noch mehr zu bieten, so der Hersteller.

