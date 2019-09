Achsmessgerät „AXIS400“ für DTNA-Servicestützpunkte autorisiert

Daimler Trucks North America (DTNA) hat die Verwendung des Haweka-Achsvermessungssystems „AXIS4000“ für die Verwendung in seinen Servicestützpunkten freigegeben. Damit kann die mobile Nutzfahrzeugachsvermessung in autorisierten DTNA-Betrieben ab sofort bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an Lkw, Bussen, Transporten sowie Aufliegern und Anhängern eingesetzt werden. cm