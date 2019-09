Ab Oktober erhältlich – jetzt vorbestellbar: RC-Rad speziell für Suzukis Jimny

Mit dem „RC33X“ genannten Modell ihrer Marke RC-Design bringt die Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH eine neue Leichtmetallfelge auf den Markt, die Unternehmensangaben zufolge speziell für den Suzuki Jimny entworfen wurde. Lieferbar wird die als „extrem konkav“ beschriebene ECE-Felge in 5.5×15 Zoll mit Einpresstiefe (ET) 05 ab Oktober sein. Vorbestellt werden kann das Plug-&-Play-Rad, das ohne Nabenkappen geliefert wird und mit fünf stabilen Doppelspeichen die Optik des Offroaders unterstreichen soll, allerdings bereits jetzt in den Farbvarianten Satin Black Matt, Kristallsilber und Titan Metallic. Dabei sei es auf die Verbaubarkeiten sämtlicher Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) hin geprüft und von daher diesbezüglich „mit einer 100-Prozent-Abdeckung freigegeben“. Wie von anderen Produkten des Anbieters gewohnt, werden fünf Jahre Garantie für das Rad ebenso versprochen wie eine ausschließliche europäische Produktion und nicht zuletzt eine passende ABE/ECE nach neuesten Brock-Standards. cm