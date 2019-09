NUFAM: Continental und Vergölst legen Fokus auf digitales Reifenmanagement

Zusammen mit rund 400 Ausstellern aus 13 Ländern präsentiert sich Continental vom 26. bis 29. September 2019 in Karlsruhe auf der NUFAM in der sogenannten dm-arena. Der Branchentreffpunkt feiert sein zehnjähriges Bestehen und bietet den erwarteten 25.000 Besuchern das gesamte Leistungsspektrum: Fahrzeuge, Aufbauten und Anhänger, Zubehör, Werkstattausrüstung, Telematiklösungen und Reifen. Continental zeigt seine innovativen „Produkte und digitale Lösungen für das moderne Reifenmanagement sowie die neue Fleetmatch-App, die den Arbeitsalltag von Fahrern und Spediteuren verbessern soll“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Zudem will die Continental-Tochter Vergölst Neuigkeiten aus dem Pannen- und Mobilbereich vor Ort präsentieren; der Fokus liege dabei auf der Service-App FleetFox.

