Gesamtes TruckForce-Netzwerk erneut erfolgreich auditiert

Laut Goodyear gehören mittlerweile mehr als 2.000 Servicebetriebe in 32 Ländern zum sogenannten TruckForce-Netzwerk des Reifenherstellers in Europa. Wie das Unternehmen darüber hinaus mitteilt, sind kürzlich sämtliche dieser Standorte, die sich auf Mobilitätsdienstleistungen für Nutzfahrzeuge spezialisiert haben, von unabhängiger Seite erneut erfolgreich auditiert worden. Dies sei das mittlerweile zweite Mal gewesen, dass ihnen anhand einer mehr als 70 Punkte umfassenden Checkliste bestätigt wurde, die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Dazu gehört unter anderem ein 24-Stunden-Pannenservice sieben Tage in der Woche, dank dem Lkw spätestens zwei Stunden nach einem Reifenschaden ihre Fahrt fortsetzen können sollen. Bei der jüngsten Auditierung wurde demnach über 80 Prozent der Betriebe bescheinigt, dass sie höchste Goodyear-Standards erfüllen. cm