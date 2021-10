Reifenhandel Mielke bekommt TruckForce Service Excellence Award

Mit Blick auf die quartalsweise vom Unternehmen vergebenen sogenannten TruckForce Service Excellence Awards hat Goodyear die Preisträger für das dritte Quartal bekannt gegeben. Mit dem Reifenhandel Mielke ist darunter auch ein Partner aus Deutschland, der für sein Engagement rund um das Flottengeschäft ausgezeichnet wird. Das Unternehmen aus der Nähe von Paderborn bietet seinen Kunden demnach nicht nur erfolgreich Goodyears „Total-Mobility“-Programm an, sondern verhelfe ihnen darüber hinaus mit dem „TPMS“ genannten Reifendruckkontrollsystem des Reifenherstellers noch zu einem Mehr an Sicherheit und Effizienz. Zu den weiteren Preisträgern des TruckForce Service Excellence Awards im dritten Quartal gehören außerdem noch Banden Michel (Belgien), Tsiakalos Safe Tyres (Griechenland), Dumivest (Rumänien) sowie Autotransporti Zupancic (Slowenien). Mit dem TruckForce Community Spirit Award ist darüber hinaus Steven Cruddas – Techniker bei dem TruckForce-Partner in Derby (Großbritannien) – ausgezeichnet worden. Denn er hat deutlich mehr geleistet als „nur“ die Panne eines Kunden zu beheben. Am betreffenden Einsatzort angekommen, klagte der dort angetroffene Fahrer des liegen gebliebenen Fahrzeuges nämlich über Schmerzen in der Brust, weshalb Cruddas nicht lange fackelte, sondern ihn schnellstmöglich selbst in die nächstgelegene Klinik brachte, wo er medizinisch versorgt wurde. Danach kehrte Cruddas zu dessen Fahrzeug zurück, behob die Panne und sicherte das Fahrzeug. cm