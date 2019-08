Gut 250 Yokohama-Winterreifengrößen für Pkw, SUVs und Transporter

Mit dem Angebot von alles in allem 251 unterschiedlichen Reifengrößen für Pkw, SUVs und Transporter geht Yokohama in die bevorstehende Wintersaison. Neben mittlerweile 52 Dimensionen seines Ganzjahresreifens „BluEarth-4S AW21“ hat der japanische Hersteller noch rund 200 reinrassige Winterreifen in seinem Portfolio. Davon entfallen 31 Größen zwischen 155/65 R13 und 195/45 R16 mit Geschwindigkeitsindex T (190 km/h) bis vereinzelt sogar H (210 km/h) auf das Profil „W.Drive (V903)“ und weitere 144 angefangen bei 185/60 R15 bis hin zu 325/30 R21 mit Geschwindigkeitsindex von T bis W (270 km/h) auf den „BluEarth.Winter (V905)“. Beide sind für Pkw und SUVs gedacht, während mit dem „WY01“ genannten Modell Transporter bereift werden können. Letzteres ist in 24 Dimensionen von 14 bis 17 Zoll und ausgestattet mit den Geschwindigkeitsindizes Q (160 km/h), R (170 km/h) oder T erhältlich. cm