Goodyear Total Mobility: Maßgeschneiderte Angebote für jeden Kunden

Wie in allen anderen Branchen, so zieht auch im Reifenmarkt die Digitalisierung immer mehr ein; das technisch Mögliche ist üblicherweise das technisch Nötige, wollen Hersteller, Händler und alle anderen Marktteilnehmer im Wettbewerb bestehen. Dies gilt dabei insbesondere auch im wettbewerbsintensiven Lkw-Flottengeschäft. Dort müssen Fuhrparks mit extrem geringen Margen auskommen und variable Fahrzeugkosten managen, die zu einem Drittel vom Reifen abhängen. Die Überlebensstrategie lautet daher vielfach: maximale Effizienzsteigerung. Dazu haben Reifenhersteller einiges beizutragen. Unternehmen wie Goodyear investieren seit Jahren intensiv ins Flottengeschäft und positionieren sich dort als unerlässlicher Partner des Fuhrparkbetreibers und liefern ihm rund um den Reifen alle notwendigen Daten zur Optimierung der reifenbezogenen Kosten – und noch mehr. Der Hersteller fasst alle seine entsprechenden Angebote nun unter dem Konzept Goodyear Total Mobility zusammen und erklärte anlässlich einer Produktvorstellung in Südfrankreich die Vorteile des Gesamtpakets.

