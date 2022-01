Zusammenarbeit von Goodyear und HERE: Fahrzeuge metergenau lokalisieren

Goodyear integriert die ortsbezogenen Dienste von HERE Technologies in das ganzheitliche Mobilitätskonzept Goodyear Total Mobility für das Management von Lkw-Flotten. Dadurch sollen die Ausfallzeiten von Fahrzeugen minimiert und die Effizienz der Flotten erhöht werden. Das ganzheitliche Flottenmanagementsystem kombiniere Daten aus Goodyear TPMS (Tire Pressure Monitoring System) mit den ortsbezogenen Diensten von HERE.

