Alexander Hild zum Geschäftsführer von Prometeon Tyre Deutschland aufgestiegen

Die Prometeon Tyre Deutschland GmbH hat personelle Veränderungen in ihrer Vertriebsorganisation vorgenommen. Alexander Hild (44) steht seit 1. Juli als Geschäftsführer an der Spitze der hiesigen Gesellschaft mit Sitz in Breuberg. Hild löst damit in dieser Funktion Alain Versace ab, der erst vor wenigen Wochen ein größeres Aufgabengebiet im Konzern übernommen hatte. Es gibt weitere Veränderungen im deutschen Prometeon-Vertrieb.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login