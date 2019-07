Stellenstreichungen bei Trelleborg wegen Absatzschwund bei Landwirtschaftsreifen

Anlässlich der Veröffentlichung seiner jüngsten Quartalszahlen war der schwedische Trelleborg-Konzern nicht unter anderem auf den Nachfragerückgang bei Landwirtschaftsreifen im europäischen Ersatzmarkt eingegangen. Nach Angaben des Unternehmens hat dessen Sparte Trelleborg Wheel Systems (TWS), in der das Geschäft mit Reifen und Räder zusammengefasst ist, als Reaktion darauf insofern bereits Maßnahmen eingeleitet, um dieser Situation zu begegnen. Was darunter wohl zu verstehen ist, legt ein Bericht des European Rubber Journal nahe, in dem in diesem Zusammenhang von der geplanten Streichung von 700 Arbeitsplätzen die Rede ist. Um angesichts einer sinkenden Nachfrage die Kosten zu senken, werde eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl anvisiert, heißt es. Im Zuge dessen sollen frei werdende Stellen nicht wieder besetzt und der Bedarf an Zeitarbeitern überprüft, aber gegebenenfalls auch unbefristete Beschäftigungsverhältnisse aufgekündigt werden, berichtet das Blatt unter Berufung auf entsprechende Aussagen einer Unternehmenssprecherin. Ihr zufolge sei allerdings nicht nur TWS betroffen, sondern genauso noch die Sparte Industrial Solutions. cm