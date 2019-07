Anbindung des Teilemarktplatzes Alfah Parts über „Connect“ möglich

Händler und Hersteller von Kfz-Originalersatzteilen, die ihr Sortiment über den Onlinemarktplatz Alfah Parts anbieten wollen, können die Anbindung an diesen Vertriebskanal ab sofort mittels der „Connect“ genannten Middleware der Speed4Trade GmbH realisieren. Die offene Schnittstelle ermöglicht darüber hinaus auch das Anbinden eigener Marktplätze und die Hinzunahme weiterer B2C- und B2B-Handelsplattformen (Amazon, Ebay, Tyre24, Real etc.). Alfah Parts hat sich demnach auf Originalersatzteile spezialisiert und soll Werkstätten sowie Autohäusern ein Sortiment von über 15 Millionen Kfz-Ersatzteilen in OEM-, OES- und IAS-Qualität bieten können. Die Alfah GmbH hat die Anbindung mittels der E-Commerce-Software „Connect“ dabei selbst geschaffen, Händler können sie mithilfe eines Integrationspartners oder der eigenen IT-Abteilung ebenso selbstständig durchführen. „Und nicht zuletzt können auch Anbieter, die selbst digitale Handelsplattformen bereitstellen, diese in Speed4Trade ‚Connect‘ zur Verfügung stellen. So erhalten sie Zugang zu vielen Handelspartnern auf einmal“, sagt Torsten Bukau, Head of Partner Management bei Speed4Trade. cm