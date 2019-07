Bohnenkamp jetzt mit Lkw-Reifen von Deestone im Programm

Die Bohnenkamp AG optimiert ihr Programm im Bereich Truck & Transport und präsentierte auf dem Truck Grand Prix am Nürburgring das Sortiment der Marke Deestone. Das neue Reifenprogramm biete „ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis und wurde vom Hersteller in enger Kooperation mit Bohnenkamp speziell auf die Anforderungen der zentraleuropäischen Märkte abgestimmt“. Derzeit umfasst das Sortiment sieben Profile in 15 Größen mit denen „rund 75 Prozent der Marktnachfrage abgedeckt werden können“. Ein weiterer Ausbau des Programms sei bereits in Arbeit. Die Lkw-Reifen von Deestone sind in Zentraleuropa ausschließlich bei der Bohnenkamp-Gruppe erhältlich.

