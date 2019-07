Anish K. Taneja: „Gute Reifen allein reichen nicht mehr aus“

Michelin, what else? Nespresso hat Schauspieler George Clooney, Michelin seinen Präsidenten der Region Europe North Anish K. Taneja. Was sie eint: smartes Aussehen und guter Espresso. Der kommt bei Michelin zwar nicht aus der Kapsel, soll aber bald auch beim Reifenhersteller als Lifestyle gelebt werden. Und zwar in Deutschlands größtem Bürogebäude „The Squaire“ am Flughafen Frankfurt. Da ist jetzt nicht nur das rund 6.000 Quadratmeter große Büro der Franzosen, sondern im Atrium des futuristischen Gebäudes wird demnächst auch eine Michelin-Espressobar eröffnet. Anish K. Taneja ist sich sicher: „Wir werden zukünftig keine Kunden mehr haben, sondern Konsumenten. Und da reichen gute Reifen alleine nicht mehr aus. Wir wollen ein Lebensgefühl kreieren.“

Mit 200 Gästen feierte Michelin Ende Juni den Umzug der Mitarbeiter aus dem Büro in Karlsruhe nach Frankfurt. „Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden noch schneller und effizienter zu bedienen und für unsere Mitarbeiter ein hochmodernes Arbeitsumfeld zu schaffen“, so Anish K. Taneja. Ganz wichtig für ihn: „Unsere Reifen sind gut. Das waren sie schon immer und werden es auch in Zukunft sein. Doch die Welt um uns herum ändert sich, und wir müssen es auch, um die Anforderungen der Zukunft besser beantworten zu können.“ Für das „The Squaire“ und damit für die Stadt Frankfurt habe man sich entschieden, weil das Gebäude eine herausragende Infrastruktur biete, um die Region Europe North agil zu steuern.