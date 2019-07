Who’s who der Winterreifen – Raten oder wissen: Wer ist denn hier wer?

Als Synonym für die Auflistung biografischer Daten mehr oder weniger bekannter/bedeutender Persönlichkeiten wird meist der englischsprachige Begriff Who is who bzw. Who’s who verwendet. Auf Deutsch: Wer ist wer? Diese Frage kann man sich aber immer öfter auch bei Reifen stellen. Denn mitunter ähnelt sich zumindest das Erscheinungsbild mancher Profile doch schon recht stark. So haben unlängst erst Leser unter Beiträgen auf den Facebook-Seiten der NEUE REIFENZEITUNG zu neuen Winterreifen zweier Hersteller (Bridgestone, Nexen) Kommentare gepostet wie „sieht aus wie der Conti“ oder „möchte gern Conti ‚TS 850‘/‚TS 860‘ sein“. Angesichts dessen haben wir uns einen Spaß erlaubt und gleich fünf Profile vier verschiedener Marken für die kalte Jahreszeit zu einem Gruppenfoto gebeten: Können Sie erkennen, um welche Reifenmodelle es sich dabei (von links beginnend) handelt? Kleiner Tipp: Abgesehen von den drei bisher genannten Herstellern ist nur noch ein weiterer aus Italien (Pirelli) mit am Start, weil besagter Anbieter aus Deutschland gleich zweimal mit Produkten seiner Hauptmarke auf dem Bild vertreten ist. Wer Lust hat, kann uns gerne bis 31. Juli seinen persönlichen Lösungsvorschlag per E-Mail an die Adresse info@reifenpresse.de zukommen lassen. Am 1. August wird dann die Lösung unseres kleinen Rätsels präsentiert, das Reifenfachleute, die sich über unser Magazin und/oder unseren kostenlosen Newsletter stets auf dem Laufenden halten, aber wahrscheinlich nicht vor allzu große Herausforderungen stellen dürfte. christian.marx@reifenpresse.de