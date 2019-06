Bei seiner „Truck World“ zeigt Bridgestone neue Lkw-/Busreifen

Im Rahmen seiner sogenannten „Truck World“ stellt Bridgestone dieser Tage einerseits vor, mit welchen Lösungen man Nutzfahrzeugflotten unterstützt. Das nicht zuletzt vor dem Hintergrund der jüngst erfolgten Übernahme von TomTom Telematics. Vor Ort auf dem konzerneigenen Testgelände in Aprilia nahe Rom (Italien) werden aber auch ganz neue Reifen gezeigt wie der „Duravis R002“, mit dem der bisher von den Transporterprofilen des Herstellers bekannte Name nun auch für dessen Lkw-Reifen im Regionaleinsatz und darüber hinaus zur Anwendung kommt. Weitere Neuheit ist der „Coach AP001“: Bridgestone erster speziell für Fernverkehrsbusse konzipierter Reifen, der ab etwa dem vierten Quartal dieses Jahres verfügbar sein soll. Mehr zu alldem in einer der nächsten Ausgaben der NEUE REIFENZEITUNG. christian.marx@reifenpresse.de