Truck-Racing: Goodyear verlängert Exklusivpartnerschaft für weitere drei Jahre

Goodyear will sein langjähriges Engagement im Lkw-Rennsport fortführen. Wie der Reifenhersteller kurz vor Beginn der neuen Saison der FIA European Truck Racing Championship am kommenden Wochenende im italienischen Misano mitteilt, habe die FIA (Fédération Internationale de l‘Automobile) als Veranstalter der Serie – gemeinsam mit der European Truck Racing Association (ETRA) – nun den exklusiven Ausrüstervertrag mit Goodyear um weitere drei Jahre bis 2021 verlängert. Der US-Reifenhersteller ist bereits seit 2004 Lieferant der in Europa überaus populären Rennserie und beliefert diese seit 2016 auch exklusiv. Im Rahmen der Serie findet am 20./21. Juli auch wieder der Truck Grand Prix am Nürburgring statt.

