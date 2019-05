Starke Marken und Neuaussteller auf der NUFAM – Nur noch wenige Stände frei

Die Ausstellungsfläche der NUFAM war noch nie so schnell belegt wie in ihrer diesjährigen sechsten Auflage. Bereits fünf Monate vor der kommenden Nutzfahrzeugmesse, die vom 26. bis zum 29. September wieder in Karlsruhe stattfinden, seien über 90 Prozent der vier Messehallen sowie des großzügigen Freigeländes fest verbucht, berichten dazu jetzt die Veranstalter. Ein Viertel der Fläche belegten dabei außerdem Neuaussteller. Die Messe Karlsruhe rechnet demnach für die kommende sechste NUFAM mit rund 400 Ausstellern, darunter etliche Key Player der Branche; die NUFAM werde damit „zum Treffpunkt für alle Nutzfahrzeugbegeisterten“.

