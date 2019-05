BBDO Düsseldorf ist neue Conti-Leadagentur für Pkw- und Van-Reifen

Das Düsseldorfer Agenturteam der BBDO Group Germany GmbH wird in Sachen Pkw- und Van-Reifen für Continental die „strategische und kreative Markenbetreuung“ in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) übernehmen. In dieser Funktion entwickelt, steuert und realisiert man für den Reifenhersteller demnach ab sofort dessen Marketingkommunikationsmaßnahmen in besagter Region. „Zu dem umfassenden Mandat gehören die strategische und kreative Markenbetreuung der Pkw-Reifensparte sowie die breit angelegte Kampagnenentwicklung (Image, Produkt, saisonale Kampagnen)“, so die Düsseldorfer, die sich in einem entsprechenden Pitch haben durchsetzen können. Damit übernehmen sie nun den laut eines Horizont-Berichtes auf eine siebenstellige Summe geschätzten Etat von der zuletzt seit 2010 für Conti tätigen Agentur Serviceplan. cm

