Zum 90-Jährigen schickt Reifen Stiebling einen T1 auf Filialtour durch NRW

In diesem Jahr feiert Reifen Stiebling sein 90-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen schickt das Unternehmen aus Herne einen Anfang des Jahres restaurierten und fahrtüchtig gemachten VW T1 auf große Fahrt durch ganz Nordrhein-Westfalen bis an die Grenze zu den Niederlanden. Das auch „Bulli“ genannte Fahrzeug gilt in seiner ursprünglichen Version als ein Symbol des deutschen Wirtschaftswunders und soll bis Ende September bei seiner Tour alle zwölf Stiebling-Filialen in der Region besuchen. Die Jungfernfahrt des T1-Kastenwagens ist für den 9. Mai geplant mit Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda als erstem Fahrgast in dem dreisitzigen Oldtimer. cm