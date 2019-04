Reifenmarke Berlin Tires soll für „Topqualität zum fairen Preis“ stehen

Nach – wie man selbst sagt – „dreijähriger harter Arbeit“ bringt die Keskin Europa GmbH im internationalen Markt eine neue Reifenmarke an den Start: Sie trägt den Namen Berlin Tires. „Die Synergien aus 30 Jahren Markterfahrung, Industrie 4.0, modernste Ingenieurskunst und Leidenschaft am Reifen ergaben einen Ultra-High-Performance-Reifen der Spitzenklasse“, so das in Frankenthal (Pfalz) ansässige Unternehmen. Die Reifen sollen dank modernster Fertigungstechnologie sowie einer neuartigen Gummimischung samt speziellem Reifenprofil nicht nur mit einem geringen Geräuschniveau, sondern vor allem mit guten Handlingeigenschaften im Trockenen wie im Nassen aufwarten können. In diesem Zusammenhang spricht der Anbieter von „Topqualität zum fairen Preis“ mit Blick auf seine neue Reifenmarke. In deren Produkten spiegele sich die technologische Fortschrittlichkeit, das Lebensgefühl und die Kreativität sowie die ununterbrochene Aktivität der Hauptstadt Deutschlands wider, wird bei alldem erklärt, wie man auf den Namen Berlin Tires gekommen sei. cm

