Partner-Plus-Jahrestreffen der Carat: Austausch, Kommunikation und Vernetzung

Im März fand das alljährliche Partner-Plus-Jahrestreffen der Carat statt. In der Thüringer Autostadt Eisenach nutzten die Partner die Veranstaltung nicht nur zumNetzwerken, sondern erfuhren auch, was ihre Systemzentrale ihnen an Neuerungen zu bieten hat. In diesem Jahr im Fokus: eine Partner-Zufriedenheitsbefragung, Neues vom Portal Drivemotive, Dealer-Management-Systemen und zum universellen Diagnosetool „Euro DFT“.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login