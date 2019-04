Großauftrag für Grupo Soledad/Hankook

Gemeinsam mit Hankook hat die spanische Grupo Soledad einen Großauftrag unter Dach und Fach bringen bzw. eine bereits bestehende Liefervereinbarung verlängern/erweitern können. Demnach ist ihr für die nächsten vier Jahre die Verantwortung für die Bereifung der Fahrzeugflotte des Busunternehmens Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) übertragen worden. In diesem Zusammenhang ist von in Summe 11.400 Hankook-Reifen in den beiden Dimensionen 195/70 R15, 205/75 R16 sowie vor allem 275/70 R22,5 die Rede. Zumal allein letztere Größe mit demnach 9.500 Stück den größten Teil des Kontingents ausmacht, wobei hier das Profil „SmartCity AU04+“ des koreanischen Reifenherstellers zum Einsatz kommen soll. Der Liefervertrag sieht laut der Grupo Soledad zudem die Runderneuerung abgefahrener bei dem zu der spanischen Gruppe zählenden und in Aspe (Alicante) ansässigen Unternehmen Insa Turbo vor. cm